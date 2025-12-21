Саудовская Аравия расширяет доступ в единственный магазин алкоголя в стране

Несмотря на то, что никакого официального оповещения об этом не было, власти Саудовской Аравии приняли решение о расширении доступа в единственный действующий в стране магазин, где продаются алкогольные напитки.

Магазин, лишенный каких-либо вывесок, был открыт в январе 2024 года и обслуживал исключительно дипломатов из немусульманских стран. Теперь право на приобретение спиртного получили не исповедующие ислам иностранцы, которые имеют вид на жительства уровня "премиум".

Программа предназначена для состоятельных иностранцев, инвесторов и обладателей ценных профессий, дающая право проживание, работу и владение бизнесом без необходимости спонсорства, то есть системы "кафала", ставящей работника под контроль работодателя.

На территории королевства находятся главные святыни ислама и действуют законы шариата. Алкоголь был запрещен в Саудовской Аравии в 50-е годы прошлого века, однако в рамках проводимой принцем Мухаммадом бин Салманом политики либерализации "сверху" в стране открылся первый алкогольный магазин.

Согласно публикациям СМИ, в скором времени должны открыться еще два магазина, торгующих спиртным. Один из них, предназначенный для иностранцев-немусульман, работающих в компании Aramco, будет расположен в восточном городе Дахран, второй – в Джедде.