Делегация ХАМАСа встретилась в Стамбуле с руководителем турецкой разведки

Террористическая организация ХАМАС сообщила, что ее делегация во главе с Халилем аль-Хайей провела в субботу, 20 декабря, в Стамбуле встречу с руководителем турецкой разведслужбы MIT Ибрагимом Калыном.

По данным турецких источников, переговоры были посвящены реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газы и шагам, необходимым для перехода ко второму этапу договоренностей.

Представители ХАМАСа заявили, что ими соблюдаются условия перемирия, и представили турецкой стороне информацию о том, что они называют "нарушениями Израилем режима прекращения огня".

В ходе обсуждались меры, которые Турция – как страна, претендующая на роль гаранта – может предпринять для поддержки выполнения соглашения и увеличения объемов гуманитарной помощи, включая поставки палаток в Газу.