Власти Сирии сообщили, что вооруженные группировки согласились на самороспуск

Новые власти Сирии сообщили, что достигли с вооруженными группировками соглашения, согласно которому группировки будут распущены и войдут в состав сирийских вооруженных сил.

Сирийские СМИ публикуют фотографии встречи фактического лидера страны Ахмада аш-Шараа с лидерами группировок. Среди последних заметно отсутствие представителей Сирийский демократических сил, основу которых составляют отряды курдской самообороны.

Напомним: 17 декабря аш-Шараа, более известный под боевым псевдонимом Абу-Мухаммад аль-Джулани, заявил о необходимости разоружения всех вооруженных группировок, включая возглавляемую им "Хайят Тахрир аш-Шам". Их личный состав должен пополнить сирийскую армию.

Заявление было сделано во время встречи с представителями друзской общины. "Сирия должна остаться единой. Между государством и общинами необходимо заключить общественный договор. Никто не может быть выше закона", – сообщил он.