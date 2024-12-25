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Ближний Восток

Власти Сирии сообщили, что вооруженные группировки согласились на самороспуск

Сирия
время публикации: 25 декабря 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 09:20
Власти Сирии сообщили, что вооруженные группировки согласились на самороспуск
AP Photo/Hussein Malla

Новые власти Сирии сообщили, что достигли с вооруженными группировками соглашения, согласно которому группировки будут распущены и войдут в состав сирийских вооруженных сил.

Сирийские СМИ публикуют фотографии встречи фактического лидера страны Ахмада аш-Шараа с лидерами группировок. Среди последних заметно отсутствие представителей Сирийский демократических сил, основу которых составляют отряды курдской самообороны.

Напомним: 17 декабря аш-Шараа, более известный под боевым псевдонимом Абу-Мухаммад аль-Джулани, заявил о необходимости разоружения всех вооруженных группировок, включая возглавляемую им "Хайят Тахрир аш-Шам". Их личный состав должен пополнить сирийскую армию.

Заявление было сделано во время встречи с представителями друзской общины. "Сирия должна остаться единой. Между государством и общинами необходимо заключить общественный договор. Никто не может быть выше закона", – сообщил он.

Ближний Восток
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