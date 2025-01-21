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Ближний Восток

"Аль-Ахбар": Израиль заявляет, что вывод сил ЦАХАЛа из южного Ливана может быть отложен

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 21 января 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 09:04
"Аль-Ахбар": Израиль заявляет, что вывод сил ЦАХАЛа из южного Ливана может быть отложен
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израиль сообщил руководству комитета по надзору за прекращением огня, что вывод сил ЦАХАЛа из южного Ливана может быть отложен на несколько дней, пишет издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой".

Десять дней назад то же издание писало, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн проинформировал премьер-министра Ливана Наджиба Микати о том, что Израиль выведет силы ЦАХАЛа с юга Ливана к 26 января. На эту дату приходится окончание 60-дневного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Ранее высказывалось предположение, что Вашингтон предложит еще на 60 дней продлить срок пребывания ЦАХАЛа в южном Ливане ввиду неспособности армии Ливана к установленному сроку разместить 10 тысяч военнослужащих к югу от реки Литани.

Сообщалось также, что США позволят Израилю сохранить три стратегические высоты на юге Ливана. Речь идет о доминирующих высотах. Одна из них расположена рядом с Накурой, недалеко от побережья, вторая – напротив поселков Зарит и Штула, третья – рядом с Метулой.

Ближний Восток
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