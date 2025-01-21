"Аль-Ахбар": Израиль заявляет, что вывод сил ЦАХАЛа из южного Ливана может быть отложен
Израиль сообщил руководству комитета по надзору за прекращением огня, что вывод сил ЦАХАЛа из южного Ливана может быть отложен на несколько дней, пишет издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой".
Десять дней назад то же издание писало, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн проинформировал премьер-министра Ливана Наджиба Микати о том, что Израиль выведет силы ЦАХАЛа с юга Ливана к 26 января. На эту дату приходится окончание 60-дневного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
Ранее высказывалось предположение, что Вашингтон предложит еще на 60 дней продлить срок пребывания ЦАХАЛа в южном Ливане ввиду неспособности армии Ливана к установленному сроку разместить 10 тысяч военнослужащих к югу от реки Литани.
Сообщалось также, что США позволят Израилю сохранить три стратегические высоты на юге Ливана. Речь идет о доминирующих высотах. Одна из них расположена рядом с Накурой, недалеко от побережья, вторая – напротив поселков Зарит и Штула, третья – рядом с Метулой.