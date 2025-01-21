На западе Ирана проходят военные учения

Во вторник, 21 января, было объявлено о проведении девятидневных учений сухопутных войск в провинции Керманшах на западе Ирана. Информация была передана в СМИ офисом губернатора Каср-Ширина Мохаммада Наджафи.

Напомним, что в Иране продолжаются масштабные военные учения "Эктедар" ("Мощь"). Они начались 4 января и продлятся до марта, в них участвуют как армейские подразделения, так и Корпус стражей Исламской революции. Отрабатывается защита объектов, относящихся к иранской ядерной инфраструктуре, таких, как предприятие по обогащению урана в Натанзе и подземные комбинаты в Фордо и Хондабе.

20 января в США состоялась инаугурация президента Дональда Трампа, который в первую свою каденцию вышел из соглашения о контроле над иранской ядерной программой, а сейчас рассматривает возможность ударов по объектам ядерной инфраструктуры режима аятолл.