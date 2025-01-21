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Ближний Восток

На западе Ирана проходят военные учения

Иран
Учения
время публикации: 21 января 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 09:45
На западе Ирана проходят военные учения
Iranian Revolutionary Guard's Ground Force via AP

Во вторник, 21 января, было объявлено о проведении девятидневных учений сухопутных войск в провинции Керманшах на западе Ирана. Информация была передана в СМИ офисом губернатора Каср-Ширина Мохаммада Наджафи.

Напомним, что в Иране продолжаются масштабные военные учения "Эктедар" ("Мощь"). Они начались 4 января и продлятся до марта, в них участвуют как армейские подразделения, так и Корпус стражей Исламской революции. Отрабатывается защита объектов, относящихся к иранской ядерной инфраструктуре, таких, как предприятие по обогащению урана в Натанзе и подземные комбинаты в Фордо и Хондабе.

20 января в США состоялась инаугурация президента Дональда Трампа, который в первую свою каденцию вышел из соглашения о контроле над иранской ядерной программой, а сейчас рассматривает возможность ударов по объектам ядерной инфраструктуры режима аятолл.

Ближний Восток
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