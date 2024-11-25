Иран проводит совместные военные учения с Азербайджаном

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении четырехдневных военных учений вместе со специальными силами армии Азербайджана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

Маневры, в которых принимают участие специальные подразделения КСИР и армии Азербайджана, проводятся в высокогорном районе на севере Ирана, в провинции Ардебиль, недалеко от границы.

В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что цель учений – укрепление двусторонних отношений, отработка совместных действий при борьбе с незаконными вооруженными образованиями, обеспечение безопасности границ, повышение военного потенциала и расширение военного сотрудничества на тактическом и оперативном уровнях.

Азербайджанские военные прибыли в Иран для участия в маневрах утром в воскресенье, 24 ноября.

Отметим, что на прошлой неделе Иран и Азербайджан подписали протокол о военном сотрудничестве.