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Ближний Восток

Иран проводит совместные военные учения с Азербайджаном

Иран
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 25 ноября 2024 г., 00:19 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 00:28
Иран проводит совместные учения с военными из Азербайджана
AP Photo/Vahid Salemi

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении четырехдневных военных учений вместе со специальными силами армии Азербайджана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

Маневры, в которых принимают участие специальные подразделения КСИР и армии Азербайджана, проводятся в высокогорном районе на севере Ирана, в провинции Ардебиль, недалеко от границы.

В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что цель учений – укрепление двусторонних отношений, отработка совместных действий при борьбе с незаконными вооруженными образованиями, обеспечение безопасности границ, повышение военного потенциала и расширение военного сотрудничества на тактическом и оперативном уровнях.

Азербайджанские военные прибыли в Иран для участия в маневрах утром в воскресенье, 24 ноября.

Отметим, что на прошлой неделе Иран и Азербайджан подписали протокол о военном сотрудничестве.

Ближний Восток
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