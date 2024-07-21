Хуситы заявили, что атаковали Эйлат и американское судно Pumba в Красном море

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ударов баллистическими ракетами "по важным целям в районе Умм ар-Рашраша" (Эйлат, Израиль).

Кроме того, Сариа сообщил, что с помощью баллистических ракет и БПЛА в Красном море был нанесен удар по американскому судну Pumba. По его утверждению, судно было поражено.

В заявлении представителя хуситов было сказано, что удары были нанесены "в ответ на американо-британско-израильскую агрессию".

Американская сторона пока не комментирует заявление хуситов об ударе по судну Pumba.

В 6:16 утра 21 июля тревога "Цева адом" была слышна в Эйлате, Эйлоте и промзоне Шхорет. Вскоре ЦАХАЛ сообщил: около Эйлата система ПРО "Хец-3" успешно перехватила ракету "земля-земля", летевшую из Йемена. Ракета не успела войти в воздушное пространство Израиля. Тревога была активирована из-за угрозы падения фрагментов противоракеты. Инцидент исчерпан.

Около 23:15 20 июля в Эйлате были слышны взрывы. Однако вскоре ЦАХАЛ заявил, что не зафиксировано никакой атаки, запуска ракет-перехватчиков не было.

В ночь на 19 июля йеменские хуситы атаковали Тель-Авив с помощью БПЛА-камикадзе. Один израильтянин погиб, были раненые. 20 июля ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в йеменском порту Ходейда – хуситы заявляют о трех убитых, почти 90 раненых и значительно, но не критическом ущербе.