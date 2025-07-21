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Ближний Восток

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Исфахане

Иран
время публикации: 21 июля 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 17:39
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Исфахане
Mohammad Rasoul Moradi/IRNA via AP

Иранские СМИ сообщают о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Исфахане.

Пожарная служба передала, что очаг возгорания локализирован, благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить распространения огня на другие объекты.

В субботу, 19 июля, произошел пожар на старейшем и крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Ирана в Абадане. Причиной пожара стала протекающая помпа в ремонтируемом блоке нефтеперерабатывающего завода Абадан, в результате погиб один рабочий. Пожарные потушили пламя за два часа, операции завода не пострадали.

В субботу метеорологическая служба Ирана сообщила, что страна переживает самую жаркую неделю в году, в некоторых районах температура превысила 50°C. Власти многих районов обратились к жителям с призывом экономить воду в связи с ее нехваткой.

Ближний Восток
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