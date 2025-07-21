Впервые после войны с Израилем в Иране проведены ракетные испытания

Впервые после окончания ирано-израильской войны, в ходе которой были приложены значительные усилия для уничтожения иранской ракетной программы, режим аятолл осуществил испытания баллистической ракеты.

Речь идет о трехступенчатой ракете "Касед" ("Посланник"), созданной и эксплуатируемой аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции. В 2020 году "Касед" доставил на орбиту военный спутник "Нур" ("Свет"), основная задача которого – слежение за Израилем.

Как западные, так и израильские эксперты отмечают, что, фактически, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, потенциально способной нести ядерный заряд. Однако Иран настаивает, что его ракетная программа, как и ядерная, носит исключительно мирный характер.