x
21 июля 2025
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2025
|
21 июля 2025
|
последняя новость: 15:47
21 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Впервые после войны с Израилем в Иране проведены ракетные испытания

Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 июля 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 15:00
Впервые после войны с Израилем в Иране проведены ракетные испытания
Wikipedia.org. Фото: Fars Media Corporation

Впервые после окончания ирано-израильской войны, в ходе которой были приложены значительные усилия для уничтожения иранской ракетной программы, режим аятолл осуществил испытания баллистической ракеты.

Речь идет о трехступенчатой ракете "Касед" ("Посланник"), созданной и эксплуатируемой аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции. В 2020 году "Касед" доставил на орбиту военный спутник "Нур" ("Свет"), основная задача которого – слежение за Израилем.

Как западные, так и израильские эксперты отмечают, что, фактически, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, потенциально способной нести ядерный заряд. Однако Иран настаивает, что его ракетная программа, как и ядерная, носит исключительно мирный характер.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 июля 2025

MEE: Китай начал поставки в Иран систем ПВО
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июня 2025

Подсчет ущерба: иранские источники рассказали о разрушенном ракетном заводе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 апреля 2020

Иран объявил об успешном запуске первого военного спутника