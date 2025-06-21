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Ближний Восток

New York Times: Хаменеи выбрал трех преемников, опасаясь покушения на свою жизнь

Иран
время публикации: 21 июня 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 13:58
New York Times: Хаменеи выбрал трех преемников, опасаясь покушения на свою жизнь
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Издание New York Times, ссылаясь на три иранских источника, знакомых с ситуацией, сообщает, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который находится в своем подземном бункере, выбрал трех преемников, опасаясь покушения на свою жизнь.

По словам иранских источников, Хаменеи отдает распоряжения, в основном, через доверенного помощника. Кроме того, он не пользуется электронной связью, чтобы его местонахождение было труднее вычислить.

Утверждается, что Хаменеи назначил трех высокопоставленных священнослужителей кандидатами на свой пост, если он внезапно освободится.

Ближний Восток
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