В Швейцарии ожидают начала переговоров между Ираном и США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в воскресенье утром в Швейцарию, где на горнолыжном курорте Бюргеншток после двухдневной задержки должны состояться переговоры о ядерной программе Ирана. В субботу утром в Швейцарию прибыли спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В Швейцарию также прибыли премьер-министры Пакистана и Катара, а также командующий армией Пакистана, которые выступят посредниками на переговорах. В них также примет участие генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает Axios.

Также в субботу в Швейцарию прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Напомним, в четверг Иран заявлял об отмене переговоров (изначально запланированных на пятницу) под предлогом продолжения израильских ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.

Иран настаивает на том, что президент США Дональд Трамп должен заставить Израиль выполнять условия "меморандума о взаимопонимании", включающего прекращение военных действий и вывод израильских войск из Южного Ливана – в то время как Израиль не является стороной соглашения и участником переговоров, и открыто выступает против соглашения.

Администрация США планировала провести в Швейцарии торжественное подписание "меморандума о взаимопонимании" в минувшую пятницу, чтобы продемонстрировать успех дипломатических усилий. На церемонию собирались приехать премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и другие посредники, отмечает The Washington Post.

Однако Трамп неожиданно перехватил инициативу еще в среду, подписав копию документа во время ужина в Версале под Парижем в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. После этого запланированная церемония в Швейцарии была понижена в статусе. Шариф и другие высокопоставленные гости отменили поездку, а мероприятие превратилось в рабочую встречу переговорщиков.

Затем в четверг Иран заявил, что вообще не направит делегацию, сославшись на отказ Израиля вывести войска из южного Ливана и продолжающиеся удары. Тегеран назвал действия Израиля прямым нарушением первой статьи меморандума, которая требует "немедленного и постоянного прекращения военных действий на всех фронтах" со стороны Ирана, США и "их союзников в нынешней войне".

Той же ночью четверо израильских военнослужащих погибли в результате атаки "Хизбаллы" на танк, и еще один военнослужащий погиб в другом инциденте на юге Ливана. Казалось, что мирное соглашение оказалось под угрозой, однако в пятницу днем было объявлено о восстановлении режима прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой".