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Ближний Восток

CNN: Блинкен попросил Катар пригрозить лидерам ХАМАСа изгнанием из Дохи

время публикации: 21 марта 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 21:52
CNN: Блинкен попросил Катар пригрозить лидерам ХАМАСа изгнанием из Дохи
Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

По данным телеканала CNN, государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от Катара оказать давление на ХАМАС, предупредив его: если не будет подписана сделка, в рамках которой будут освобождены израильские заложники, лидеры группировки будут высланы из Дохи.

Источники телеканала сообщили, что давление на ХАМАС было оказано в тот момент, когда переговоры зашли в тупик и до того, как ХАМАС вернулся за стол переговоров с новыми требованиями, которые на этой неделе обсуждались в Катаре.

Послание было передано Блинкеным на встрече с главой правительства Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом аль-Тани, которая состоялась в Вашингтоне 5 марта. Источники отметили, что "аль-Тани послание понял и принял его без возражений".

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