CNN: Блинкен попросил Катар пригрозить лидерам ХАМАСа изгнанием из Дохи

По данным телеканала CNN, государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от Катара оказать давление на ХАМАС, предупредив его: если не будет подписана сделка, в рамках которой будут освобождены израильские заложники, лидеры группировки будут высланы из Дохи.

Источники телеканала сообщили, что давление на ХАМАС было оказано в тот момент, когда переговоры зашли в тупик и до того, как ХАМАС вернулся за стол переговоров с новыми требованиями, которые на этой неделе обсуждались в Катаре.

Послание было передано Блинкеным на встрече с главой правительства Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом аль-Тани, которая состоялась в Вашингтоне 5 марта. Источники отметили, что "аль-Тани послание понял и принял его без возражений".