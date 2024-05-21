МИД Катара: "Переговоры зашли в тупик, контакты продолжаются"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара заявил, что эмират непричастен к решению главного прокурора Международного уголовного суда запросить ордера на арест представителей руководства Израиля и ХАМАСа. Об этом сообщает палестинское агентство Maan.

Он также возложил на Израиль ответственность за прекращение работы КПП "Рафиах", расположенного на границе сектора Газы и Египта: "Закрытие КПП усугубляет гуманитарную катастрофу в секторе Газы. Мы призываем международное сообщество защитить конвои от нападений".

"Тупик, в который зашли наши посреднические усилия, не заставляет нас прекратить контакты с причастными сторонами. Тем не менее, переговоры о прекращении огня в секторе Газы и обмене заложниками могут сойти на нет", – сказал он.