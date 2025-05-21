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Ближний Восток

Между Израилем и Турцией действует "горячая линия" во избежание вооруженных инцидентов в Сирии

Турция
Сирия
Израиль
время публикации: 21 мая 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 20:53
Между Израилем и Турцией действует "горячая линия" во избежание вооруженных инцидентов в Сирии
AP Photo/Burhan Ozbilici

Между Израилем и Турцией создан прямой канал связи, предназначенный для оперативного урегулирования потенциальных военных инцидентов в Сирии. Эту информацию опубликовал информационный портал Middle East Eye.

Согласно данным издания, в апреле текущего года во время встречи на территории Азербайджана представители обеих стран начали разработку специального механизма, призванного предотвратить возможные вооруженные столкновения в Сирии. В тот же месяц была запущена круглосуточная "горячая линия", обеспечивающая возможность незамедлительного реагирования на любые конфликтные ситуации, возникающие на сирийской территории.

Переговоры между Израилем и Турцией продолжаются, посредником на них выступает Азербайджан.

По данным Middle East Eye, с апреля уже состоялось четыре встречи, на конец мая запланирован пятый раунд переговоров.

Ближний Восток
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