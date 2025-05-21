Состоялись переговоры президента Ливана и главы ПА
время публикации: 21 мая 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 14:42
В среду, 21 мая, в Баабде, к востоку от Бейрута, в президентском дворце состоялась встреча президента Ливана Жозефа Ауна и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса.
Ливанские СМИ сообщают, что в ходе переговоров обсуждались ситуация в Палестинской автономии и секторе Газы, в частности. Также был поднят вопрос о палестинских беженцах в Ливане.
Отметим, что Махмуд Аббас, несмотря на очень преклонный возраст (в ноябре ему исполнится 90 лет), продолжает совершать зарубежные поездки. В частности, 8-10 мая он находился с визитом в России.
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