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Ближний Восток

Состоялись переговоры президента Ливана и главы ПА

Ливан
Палестинская администрация
время публикации: 21 мая 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 14:42
Состоялись переговоры президента Ливана и главы ПА
AP Photo/Hassan Ammar

В среду, 21 мая, в Баабде, к востоку от Бейрута, в президентском дворце состоялась встреча президента Ливана Жозефа Ауна и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса.

Ливанские СМИ сообщают, что в ходе переговоров обсуждались ситуация в Палестинской автономии и секторе Газы, в частности. Также был поднят вопрос о палестинских беженцах в Ливане.

Отметим, что Махмуд Аббас, несмотря на очень преклонный возраст (в ноябре ему исполнится 90 лет), продолжает совершать зарубежные поездки. В частности, 8-10 мая он находился с визитом в России.

Ближний Восток
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