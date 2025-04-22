В Сирии арестован один из руководителей репрессивного аппарата Асада

Министерство внутренних дел Сирии сообщило об аресте бригадного генерала Султана аль-Тинауи, который при Башаре Асаде был высокопоставленным сотрудником разведки ВВС – одного из главных репрессивных органов свергнутого режима.

"Аль-Тинауи несет ответственность за военные преступления против гражданского населения, включая массовые убийства, совершенные в окрестностях Дамаска в 2016 году. Он также отвечал за связи между руководством ливанской "Хизбаллы" и группировками в Сирии", – говорится в заявлении МВД.

Непосредственным начальником генерала был глава разведки ВВС Джамиль Хасан, которого французский суд заочно признал виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Он обвинялся, в том числе, в кампании по сбрасыванию на жилые кварталы "бочковых бомб" – бочек, начиненных взрывчаткой, а также в пытках и убийствах противников режима Асада в ходе гражданской войны в Сирии.