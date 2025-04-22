В Бейруте обрушилось здание, ранее поврежденное израильской атакой
время публикации: 22 апреля 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 18:44
Ливанские источники сообщают об обрушении одного из этажей здания в бейрутском районе Тайюнэ, которое в ходе войны было повреждено в результате израильской атаки.
После повреждения ракетой на доме образовались трещины, но оно продолжало эксплуатироваться. В связи с частичным обрушением была начата эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.
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