В Бейруте обрушилось здание, ранее поврежденное израильской атакой

Ливанские источники сообщают об обрушении одного из этажей здания в бейрутском районе Тайюнэ, которое в ходе войны было повреждено в результате израильской атаки.

После повреждения ракетой на доме образовались трещины, но оно продолжало эксплуатироваться. В связи с частичным обрушением была начата эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.