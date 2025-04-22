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Ближний Восток

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир, чтобы возобновить переговоры с Израилем

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
время публикации: 22 апреля 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 08:52
Делегация ХАМАСа прибыла в Каир, чтобы возобновить переговоры с Израилем
AP Photo/Khalil Hamra

Саудовский канал "Аль-Хадат" передает, что в ближайшие дни в Каире и Дохе пройдет новый раунд переговоров об освобождении заложников и прекращении военных действий в секторе Газы.

Канал сообщает, что делегация ХАМАСа, во главе с членом политбюро группировки Халилем аль-Хайя, уже прибыла в Каир. Она обсудит с египетскими посредниками усилия по достижению прекращения огня.

Несколько дней назад аль-Хайя объявил о том, что группировка отвергает предложение Израиля. "Нетаниягу выдвинул невыполнимые условия, которые не приведут ни к прекращению боевых действий, ни к полному выводу израильских сил из сектора Газы", – заявил он.

"Мы готовы немедленно приступить к переговорам об освобождении всех находящихся в наших руках пленных (заложников), в обмен на освобождение оговоренного числа заключенных. Взамен ЦАХАЛ должен прекратить боевые действия и покинуть сектор Газы", – заявил Халиль аль-Хайя.

Ближний Восток
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