Хуситы сообщили об "успешных" ударах по Ашкелону, Эйлату и американским авианосцам

Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситов) Яхья Сари заявил, что боевики провели новый обстрел Израиля, атаковав стратегический объект в Ашкелоне и военный объект в Эйлате. По его словам, при атаке были использованы дроны "Яффа" и "Самад".

"Бригадный генерал" Сари также рассказал об ударах крылатыми ракетами по американским военным кораблям, находящимся в Красном море, в первую очередь по авианосцу Harry Truman, и по ударной группе, возглавляемой авианосцем Carl Vinson – она находится в Арабском море.

"С помощью всемогущего Аллаха наши удары достигли цели. Йемен продолжит борьбу с американской агрессией, храня верность религиозному и моральному долгу оказывать помощь палестинцам. Мы не остановимся, пока агрессия против Газы не будет прекращена, а блокада снята", – сказал он.