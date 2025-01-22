В долине Бекаа убит высокопоставленный член "Хизбаллы", Израиль к убийству не причастен

В деревне Машгара, расположенной в долине Бекаа в Ливане, неизвестными убит высокопоставленный член "Хизбаллы" шейх Мухаммад Хаммади.

По словам свидетелей, к дому шейха на двух машинах подъехали вооруженные люди и открыли огонь. Мухаммад Хаммади был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

Это убийство вызвало многочисленные спекуляции, в том числе о причастности Израиля.

Инцидент произошел в дневные часы 21 января, но только глубокой ночью ливанские СМИ, в том числе издание "Ан-Нахар" сообщили, что убийство Мухаммада Хаммади является следствием кровной вражды между двумя семейными кланами.