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Ближний Восток

Пожар на горнолыжном курорте в Турции, погибли около 70 человек

Турция
Погибшие
Пожары
время публикации: 21 января 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 14:44
Пожар на горнолыжном курорте в Турции, погибли около 70 человек
AP Photo/Mehmet Guzel

Власти Турции передают, что число жертв пожара на горнолыжном курорте в Карталкая в Болу возросло до 66 человек, более 50 пострадавших доставлены в больницы. Эти данные переданы в СМИ министерством внутренних дел Турции.

Сигнал о пожаре поступил в 3:27 ночи. Пожар начался на четвертом этаже 11-этажного здания, где располагался ресторан.

По словам губернатора провинции Болу Абдулазиза Айдына, в гостинице находились 234 постояльца.

Ближний Восток
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Пожар на горнолыжном курорте в Турции, есть жертвы