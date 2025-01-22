Российские логистические суда получили разрешение на заход в сирийский порт Тартус

Российские логистические суда Sparta и Sparta II получили разрешение на заход в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ России, и сейчас находятся там, передает телеграм-канал "Военный осведомитель".

"Наиболее вероятно, что корабли будут задействованы в вывозе имущества и техники, скопившейся в порту за время вывода российского контингента с остальной части Сирии", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной, передает "Аль-Уатан" со ссылкой на директора таможни. "Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", – говорилось в сообщении, которое цитировало российское агентство РИА Новости. В настоящее время начата реструктуризация порта Тартус с целью восстановлению его полноценной работы, было сказано в публикации.