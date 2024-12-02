Эдраи: "Мы следим за происходящим в Сирии и не позволим "Хизбалле" воспользоваться кризисом"

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи заявил, что Израиль внимательно наблюдает за происходящим в Сирии. " Мы внимательно следим за тем, что происходит в Сирии, и будем следить за тем, чтобы иранский режим не воспользовался сложившейся там ситуацией для попыток перебросить оружие "Хизбалле" в Ливане через сирийскую территорию", – отметил он.

"Хизбалла" потерпела поражение, и мы должны гарантировать, что она не будет переправлять оружие в Ливан через территорию Сирии", – добавил Эдраи.

Напомним, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла", по данным разведывательного сообщества западных стран, начала переброску боевиков в Сирию.

Войска сирийского режима, при помощи действующих в Сирии российских ВВС, остановили боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" на подступах к Хаме, однако кризис, который может угрожать режиму Башара Асада, еще не миновал, и Иран стягивает в Сирию силы своих сателлитов.