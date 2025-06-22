Иранские СМИ: в результате ударов ВВС Израиля в Йезде погибли 9 сотрудников сил безопасности

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что в воскресенье, 22 июня, в результате ударов израильских ВВС по двум военным объектам погибли девять сотрудников служб безопасности. Среди погибших – семь членов Корпуса стражей исламской революции и двое военнослужащих.

Оба атакованных объекта находились в городе Йезд.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в иранском городе Йезд, в 2200 км от Израиля, самолеты ВВС нанесли удары по складам с ракетами класса земля-земля.