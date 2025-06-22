Иранские СМИ: в результате ударов ВВС Израиля в Йезде погибли 9 сотрудников сил безопасности
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:48
Иранское информационное агентство Fars сообщило, что в воскресенье, 22 июня, в результате ударов израильских ВВС по двум военным объектам погибли девять сотрудников служб безопасности. Среди погибших – семь членов Корпуса стражей исламской революции и двое военнослужащих.
Оба атакованных объекта находились в городе Йезд.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в иранском городе Йезд, в 2200 км от Израиля, самолеты ВВС нанесли удары по складам с ракетами класса земля-земля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025