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Ближний Восток

Тегеран подтвердил, что США атаковали иранские ядерные объекты

США
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:12 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:16
Тегеран подтвердил, что США атаковали иранские ядерные объекты
AP Photo/Vahid Salemi

Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти Исламской республики.

В сообщении подтверждается, что атака была осуществлена американскими ВВС.

Сведения о последствиях этих атак уточняются.

Ближний Восток
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