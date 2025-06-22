Тегеран подтвердил, что США атаковали иранские ядерные объекты
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:12 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:16
Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти Исламской республики.
В сообщении подтверждается, что атака была осуществлена американскими ВВС.
Сведения о последствиях этих атак уточняются.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025