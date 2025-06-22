Тегеран подтвердил, что США атаковали иранские ядерные объекты

Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти Исламской республики.

В сообщении подтверждается, что атака была осуществлена американскими ВВС.

Сведения о последствиях этих атак уточняются.