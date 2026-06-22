"Аль-Арабия": высокопоставленные офицеры КСИР координируют боевые действия на юге Ливана

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности утверждает, что в районе Али ат-Тахер на юге Ливана находятся иранские офицеры, участвующие в координации боевых действий.

Израильские спецслужбы располагают информацией о том, что иранские высокопоставленные офицеры играют важную роль в управлении боевыми действиями и координации оперативной активности "Хизбаллы" на юге Ливана.

Источник также утверждает, что одной из основных причин настойчивых требований Тегерана прекратить наземную операцию в этом районе были опасения за безопасность иранских офицеров, а также риск того, что военнослужащие ЦАХАЛа смогут выйти к ним или задержать часть из них в случае продолжения продвижения.