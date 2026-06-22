x
22 июня 2026
|
последняя новость: 08:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 июня 2026
|
22 июня 2026
|
последняя новость: 08:25
22 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ может передать ливанской армии контроль над туннелями "Хизбаллы" с десятками боевиков

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 22 июня 2026 г., 07:10 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 07:15
ЦАХАЛ может передать ливанской армии контроль над туннелями "Хизбаллы" с десятками боевиков
AP Photo/Bilal Hussein

На фоне переговоров между США и Ираном, в ходе которых согласовывается создание координационного механизма по Ливану без привлечения и участия Израиля, израильская армия продолжает зачистку подземной террористической инфраструктуры "Хизбаллы" под деревней Табнит на юге Ливана.

По оценкам ЦАХАЛа, в крупном подземном комплексе в этом районе находится от 30 до 40 боевиков "Хизбаллы". Израильские войска контролируют территорию над туннелями, однако в соответствии с соглашением о прекращении огня пока не входят в подземные сооружения.

В ЦАХАЛе называют уничтожение подземного комплекса в районе Бофора и Али а-Тахер, включающего разветвленную сеть туннелей, используемых боевиками "Хизбаллы", одной из главных целей операции на юге Ливана.

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, в ЦАХАЛе и в руководстве Израиля рассматривают возможность передать "зачистку" этого подземного комплекса ливанской армии – что станет первой проверкой готовности и способности ливанской армии действовать против "Хизбаллы", а также докажет состоятельность – или несостоятельность – "координационных механизмов", опирающихся на Ливан и посредников.

Вместе с тем в системе безопасности Израиля отмечают, что на протяжении многих лет ливанская армия испытывала трудности в действиях против "Хизбаллы" – как из-за оперативных ограничений, так и из-за отсутствия политической готовности к конфронтации с группировкой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2026

Опрос: 92,1% израильтян считают, что в войне победил Иран
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2026

СМИ: Израиль рассматривает возможность сокращения сил ЦАХАЛа на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 июня 2026

Трамп пригрозил новым ударом по Ирану, если он не обуздает "Хизбаллу"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2026

Исраэль Кац: "Действия ЦАХАЛа в Ливане ничем не ограничены"