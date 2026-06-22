ЦАХАЛ может передать ливанской армии контроль над туннелями "Хизбаллы" с десятками боевиков

На фоне переговоров между США и Ираном, в ходе которых согласовывается создание координационного механизма по Ливану без привлечения и участия Израиля, израильская армия продолжает зачистку подземной террористической инфраструктуры "Хизбаллы" под деревней Табнит на юге Ливана.

По оценкам ЦАХАЛа, в крупном подземном комплексе в этом районе находится от 30 до 40 боевиков "Хизбаллы". Израильские войска контролируют территорию над туннелями, однако в соответствии с соглашением о прекращении огня пока не входят в подземные сооружения.

В ЦАХАЛе называют уничтожение подземного комплекса в районе Бофора и Али а-Тахер, включающего разветвленную сеть туннелей, используемых боевиками "Хизбаллы", одной из главных целей операции на юге Ливана.

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, в ЦАХАЛе и в руководстве Израиля рассматривают возможность передать "зачистку" этого подземного комплекса ливанской армии – что станет первой проверкой готовности и способности ливанской армии действовать против "Хизбаллы", а также докажет состоятельность – или несостоятельность – "координационных механизмов", опирающихся на Ливан и посредников.

Вместе с тем в системе безопасности Израиля отмечают, что на протяжении многих лет ливанская армия испытывала трудности в действиях против "Хизбаллы" – как из-за оперативных ограничений, так и из-за отсутствия политической готовности к конфронтации с группировкой.