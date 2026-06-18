Трамп и Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, Иран заявляет о победе

Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, призванный положить конец военным действиям между странами и открыть Ормузский пролив для судоходства. Документ, подписанный в электронной форме, вступил в силу немедленно.

Трамп поставил свою подпись в Версальском дворце, во время торжественного ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Телеканал CNN напомнил, что именно в Версале президент США Вудро Вильсон подписал соглашение, положившее конец Первой Мировой войне. Отметим, что Версальский договор заложил и фундамент Второй Мировой.

В Иране подписание было воспринято как победа. Одним из главных успехов режим аятолл считает включение в соглашение Ливана. "Исламская республика доказала, что не бросает своих друзей, что окончание войны в Ливане для нее так же важно, как и в самом Иране", – заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Эбрагим Багаи.

Чиновник также заявил, что обогащенный уран останется в Иране, а ракетная программа Исламской республики будет продолжена. Багаи отметил, что морская блокада Ирана уже снята, подчеркнув, что Иран и Оман будут совместно управлять проливом, а проход по нему станет платным.

Вечером 17 июня издание Axios опубликовало полный текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который, как утверждает редакция, был зачитан журналистам высокопоставленным представителем американской администрации.

Издание отмечает, что печатный текст документа журналистам не был передан, поэтому опубликованная расшифровка может быть не совсем точной. Согласно Axios, меморандум объявляет о прекращении войны, предусматривает открытие Ормузского пролива, снятие американской морской блокады, начало 60-дневных переговоров по ядерной программе Ирана, временное освобождение от санкций для продажи иранской нефти, а также масштабные экономические стимулы в случае заключения окончательного соглашения.

Документ состоит из 14 пунктов.

1. Прекращение военных действий

США, Исламская Республика Иран и их союзники в нынешней войне, подписывая меморандум, объявляют о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Стороны обязуются впредь не начинать войны или военные операции друг против друга, воздерживаться от угроз применения силы или применения силы, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение должно подтвердить постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, а также другие положения этого пункта.

2. Уважение суверенитета

США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

3. Переговоры об окончательном соглашении

США и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения не более чем за 60 дней. Этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон.

4. Снятие морской блокады

Сразу после подписания меморандума США должны начать снятие морской блокады и устранение любых препятствий или ограничений в отношении Ирана. Полностью морская блокада должна быть прекращена в течение 30 дней.

В течение этого периода судоходство должно восстанавливаться постепенно, с расчетом на возвращение к довоенному объему движения судов. США также обязуются в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения вывести свои силы из прилегающей к Ирану зоны.

5. Судоходство через Ормузский пролив

После подписания меморандума Иран обязуется приложить все усилия для обеспечения безопасного прохода торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно. В течение 60 дней такой проход должен осуществляться без взимания платы.

Движение торговых судов должно начаться немедленно. С учетом необходимости устранения технических и военных препятствий, а также разминирования со стороны Ирана, оно должно быть полностью восстановлено в течение 30 дней.

Иран также должен провести диалог с султанатом Оман о будущем управлении Ормузским проливом и морских услугах в нем. Эти консультации должны проходить с участием других прибрежных государств Персидского залива, в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива.

6. План восстановления экономики Ирана

США вместе с региональными партнерами обязуются разработать окончательный, согласованный обеими сторонами план восстановления и экономического развития Ирана. План должен предусматривать выделение не менее 300 млрд долларов на восстановление и развитие экономики Ирана. Механизм его реализации должен быть согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. США обязуются выдать все необходимые лицензии, исключения и разрешения, требующиеся для соответствующих финансовых операций.

7. Снятие санкций

США обязуются прекратить действие всех видов санкций против Ирана по графику, который будет согласован в рамках окончательного соглашения.

Речь идет, в частности, о резолюциях Совета Безопасности ООН, резолюциях Совета управляющих МАГАТЭ, а также обо всех односторонних американских санкциях, как первичных, так и вторичных.

США и Иран признают критическую важность вопроса о прекращении санкций и заявляют о намерении немедленно заняться этим вопросом на переговорах, чтобы достичь взаимоприемлемого решения.

8. Ядерная программа Ирана

Иран вновь подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие.

США и Иран договорились урегулировать вопрос о дальнейшей судьбе накопленных запасов обогащенного материала в соответствии с механизмом, который должен быть согласован обеими сторонами. Этот механизм должен быть увязан с графиком, упомянутым в седьмом пункте. Минимальным способом решения вопроса должно стать снижение уровня обогащения материала на месте под надзором МАГАТЭ.

Стороны также договорились обсудить вопрос обогащения урана и другие темы, связанные с ядерными потребностями Ирана. Эти вопросы должны быть урегулированы на основе приемлемой для сторон рамочной договоренности в окончательном соглашении.

Окончательное соглашение должно подтвердить положения этого пункта.

США и Иран признают критическую важность перечисленных ядерных вопросов и заявляют о намерении немедленно рассмотреть их на переговорах, чтобы достичь взаимного согласия.

9. Сохранение статус-кво до окончательного соглашения

До заключения окончательного соглашения США и Иран соглашаются сохранять статус-кво.

Иран должен сохранить нынешнее состояние своей ядерной программы. США, со своей стороны, не будут вводить новые санкции и не будут размещать дополнительные силы в регионе.

10. Разрешения на экспорт иранской нефти

США обязуются, что сразу после подписания меморандума и до прекращения действия санкций министерство финансов США выдаст исключения, позволяющие экспортировать иранскую сырую нефть, нефтепродукты и их производные.

Эти исключения должны также распространяться на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование, транспортировку и другие связанные с экспортом услуги.

11. Размороженные средства и активы Ирана

США обязуются обеспечить полный доступ к замороженным или ограниченным средствам и активам Ирана после начала выполнения меморандума.

США и Иран должны взаимно согласовать процедуры, связанные с высвобождением этих средств, в ходе переговоров.

Эти средства, независимо от того, останутся ли они на первоначальных счетах или будут переведены, должны стать полностью доступными для платежей любому конечному получателю, которого определит Центральный банк Ирана.

США обязуются выдать все необходимые лицензии и разрешения.

12. Механизм контроля

США и Иран соглашаются создать исполнительный механизм для наблюдения за успешным выполнением меморандума и будущим соблюдением окончательного соглашения.

13. Условия начала переговоров об окончательном соглашении

После подписания меморандума и начала выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 США и Иран приступят к переговорам об окончательном соглашении по вопросам, которые еще предстоит согласовать.

14. Резолюция Совета Безопасности ООН

Окончательное соглашение должно быть одобрено обязательной к исполнению резолюцией Совета Безопасности ООН.