Катар активировал параграф о форс-мажоре в контрактах с Китаем, Италией, Бельгией и Южной Кореей

Катарская государственная компания QatarEnergy объявила об активации параграфа о форс-мажорных обстоятельствах по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа для Китая, Южной Кореи, Италии и Бельгии.

На прошлой неделе генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби сообщил, что иранский удар по газовому объекту Рас-Лаффан уничтожил около 17% мощностей Катара по экспорту СПГ, создав угрозу поставкам в Европу и Азию.

По его словам, в результате атаки повреждены две из 14 катарских установок для сжижения природного газа и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо. Ремонтные работы выведут из строя 12,8 млн тонн годового производства СПГ на срок от трёх до пяти лет.