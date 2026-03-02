x
02 марта 2026
|
последняя новость: 13:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 13:21
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран атаковал объекты энергетической инфраструктуры Катара

Катар
Иран
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 13:10 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 13:16

Министерство обороны Катара сообщило, что два выпущенных Ираном беспилотных летательных аппарата атаковали объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в промышленном центре Рас-Лаффан, в 80 километрах от Дохи.

"Один из дронов ударил по водному резервуару, второй – по объекту, принадлежащему Qatar Energy. Пострадавших не было. Что касается ущерба – отчет будет представлен после проверки", – говорится в заявлении.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил о предотвращении иранского удара по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе – Международному аэропорту Дохи. "Эти действия не останутся без ответа", – сказал он.

Ранее иранский беспилотник "Шахед-136" нанес удар по нефтеперерабатывающему предприятию, расположенному в городе Рас-Таннура, на саудовском побережье Персидского залива.

На предприятии, принадлежащем компании Aramco, возник пожар, который удалось взять под контроль. Персонал был эвакуирован, работу пришлось прекратить.

Речь идет о значительной эскалации конфликта со стороны Ирана. Удары демонстрируют решимость режима аятолл к энергетическому шантажу международного сообщества.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Дым над посольством США в Кувейте, сообщается о нескольких разбившихся американских самолетах
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Саудовской Аравии