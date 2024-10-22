x
22 октября 2024
|
последняя новость: 10:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2024
|
22 октября 2024
|
последняя новость: 10:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Блинкен прибудет на Ближний Восток, в 11-й раз с начала войны в Газе

время публикации: 22 октября 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 09:06
Блинкен прибудет на Ближний Восток, в 11-й раз с начала войны в Газе
Kevin Mohatt//Pool Photo via AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен направляется на Ближний Восток. В ходе турне, которое продлится несколько дней, он посетит Израиль и арабские страны. Это его 11-я поездка в регион с начала военных действий между еврейским государством и террористической группировкой ХАМАС.

22 октября Блинкен проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Ицхаком Герцогом. "Он обсудит важность окончания войны в Газе, обеспечение освобождения заложников и облегчение страданий палестинцев", – заявил пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер.

Одной из задач американского политика станет обеспечение доставки в сектор Газы американской помощи. Администрация США пригрозила прекратить поставки вооружений Израилю, если этот вопрос не будет решен. В США опасаются, что Израиль намерен изгнать палестинцев из северной части сектора.

Другие вопросы на повестке дня переговоров – военные действия между Израилем и ливанской "Хизбаллой", а также планируемый Израилем ответный удар по Ирану, который, как можно предположить, будет отложен, пока представитель администрации США находится в регионе.

Джо Байден покинет президентский пост в ближайшем январе. 5 ноября в США пройдут президентские выборы, которые определят, кто станет новым постояльцем Белого дома. Миссия Блинкена может стать последним шансом Байдена достичь урегулирования на Ближнем Востоке.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

Лапид и Либерман отклонили просьбы Вашингтона затормозить законы против UNRWA
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 октября 2024

Axios: Израиль сообщил США об условиях прекращения войны в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 октября 2024

Трамп: "Биби сказал мне, что не слушает Байдена"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 октября 2024

США, Германия, Франция и Великобритания призвали "прекратить войну в секторе Газы"