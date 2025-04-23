США нанесли удары по пусковым ракетным установкам хуситов в Йемене

США нанесли две серии авиаударов, нацеленных на пусковые площадки баллистических ракет на контролируемых хуситами (движением "Ансар Аллах") в Йемене. Авиаударам подверглись пусковые ракетные установки в Таизе, регионе, который находится под контролем хуситов.

В результате атаки была повреждена значительная часть инфраструктуры, сообщений о жертвах среди мирного населения нет. Отмечается, что были также атакованы объекты, используемые для координации атак на военные и торговые суда в Красном море и в Аденском заливе.

Очередная операция демонстрирует приверженность США защите своих интересов и защите Израиля.