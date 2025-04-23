x
23 апреля 2025
|
последняя новость: 01:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2025
|
23 апреля 2025
|
последняя новость: 01:54
23 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США нанесли удары по пусковым ракетным установкам хуситов в Йемене

Йемен
Хуситы
время публикации: 23 апреля 2025 г., 01:18 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 01:23
США нанесли удары по пусковым ракетным установкам хуситов в Йемене
AP Photo/Osamah Abdulrahman

США нанесли две серии авиаударов, нацеленных на пусковые площадки баллистических ракет на контролируемых хуситами (движением "Ансар Аллах") в Йемене. Авиаударам подверглись пусковые ракетные установки в Таизе, регионе, который находится под контролем хуситов.

В результате атаки была повреждена значительная часть инфраструктуры, сообщений о жертвах среди мирного населения нет. Отмечается, что были также атакованы объекты, используемые для координации атак на военные и торговые суда в Красном море и в Аденском заливе.

Очередная операция демонстрирует приверженность США защите своих интересов и защите Израиля.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 апреля 2025

"Аль-Араби аль-Джадид": опасаясь "операции пейджер", хуситы вернулись к старым технологиям
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 апреля 2025

"Аль-Масира": армия США атаковала цели в Сане, Марибе и Сааде
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 апреля 2025

Хуситы сообщили об "успешных" ударах по Ашкелону, Эйлату и американским авианосцам