США нанесли удары по пусковым ракетным установкам хуситов в Йемене
время публикации: 23 апреля 2025 г., 01:18 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 01:23
США нанесли две серии авиаударов, нацеленных на пусковые площадки баллистических ракет на контролируемых хуситами (движением "Ансар Аллах") в Йемене. Авиаударам подверглись пусковые ракетные установки в Таизе, регионе, который находится под контролем хуситов.
В результате атаки была повреждена значительная часть инфраструктуры, сообщений о жертвах среди мирного населения нет. Отмечается, что были также атакованы объекты, используемые для координации атак на военные и торговые суда в Красном море и в Аденском заливе.
Очередная операция демонстрирует приверженность США защите своих интересов и защите Израиля.
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