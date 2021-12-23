Салливан: переговоры с Ираном продлятся не дольше нескольких недель

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который прибыл в Израиль на консультации по иранской угрозе, заявил, что американская администрация не готова продлевать переговоры с Ираном дольше, чем на несколько недель.

В беседе с журналистом газеты "Гаарец" Йонатаном Лиссом он сказал, что переговоры достигли критической точки, но шанс на достижение соглашения с Ираном сохраняется. Салливан сообщил, что перед возобновлением переговоров в Вене ему было важно проконсультироваться с израильскими партнерами.

Высокопоставленный представитель администрации выразил уверенность, что дипломатия в сочетании с жестким давлением позволят предотвратить превращение Ирана в ядерную державу. Сообщив, что не является оптимистом в вопросах безопасности, он сказал, что шансы на достижение соглашения остаются.

Салливан сообщил, что военный и разведывательный истеблишмент согласен с администрацией США в том, что выход из договора с Ираном был катастрофической ошибкой, поскольку иранский режим получил возможность стремительно развивать ядерную программу.

Он заявил, что ведется обсуждение дополнительных санкций против Ирана. Американский эмиссар отказался отвечать на вопрос о самостоятельном израильском ударе по Ирану. Отметив, что Израиль – независимое государство, он сообщил, что США все еще верят в возможность дипломатического решения.