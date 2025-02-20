В Бейруте завершается подготовка к похоронам Хасана Насраллы

В Бейруте завершается подготовка к похоронам главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, который был ликвидирован ЦАХАЛом пять месяцев назад. Предполагается, что в церемонии примут участие десятки тысяч человек, и группировка рассчитывает, что она станет демонстрацией силы "Хизбаллы".

Церемония прощания начнется 23 февраля в час дня на стадионе имени Камила Шамуна. Ожидается выступление преемника Насраллы Наима Касема. Затем траурная процессия направится к месту захоронения, расположенному недалеко от Международного аэропорта Бейрута.

На церемонию приглашено руководство Ливана. Ожидается прибытие высокопоставленной иранской делегации, а также йеменских хуситов. Похороны позволят лидерам проиранской оси провести консультации о дальнейших шагах после нанесенных по ним ударов.

Управление гражданской авиации Ливана сообщило, что с полудня и до четырех часов дня 23 февраля работа аэропорта будет приостановлена. Однако в преддверии похорон задействован воздушный мост между Ираком и Ливаном.

Напомним: Насралла был ликвидирован 27 сентября в результате массированного израильского авиаудара по штаб-квартире "Хизбаллы", расположенному в бейрутском районе Дахия. Группировка не спешила признавать гибель своего лидера, а похороны отложила до вступления в силу прекращения огня с Израилем.