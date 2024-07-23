Правительство Йемена и хуситы заключили экономическое соглашение

Международно признанное правительство Йемена и поддерживаемые Ираном хуситы, контролирующие значительную часть территории страны, достигли соглашения о налаживании экономических отношений и увеличении числа полетов авиакомпании Yemenia Airways из Саны.

Соглашение было достигнуто при содействии Сауудовской Аравии – главных покровителей международно признанного правительства. Оно предусматривает отмену внутренних санкций, возобновление сотрудничества в банковской сфере, проведение переговоров по гуманитарным вопросам.

Специальный посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг заявил, что эта международная организация готова сотрудничать со всеми сторонами в реализации соглашения.

Следует отметить, что соглашение было достигнуто на фоне массированного израильского авиаудара по порту контролируемой хуситами Ходейды. Был нанесен ущерб нефтяным резервуарам и электростанции. По меньшей мере шесть человек погибли, более 80 пострадали.