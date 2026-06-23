Axios: США идут на уступки Ирану, ограничивая свободу действий ЦАХАЛа в Ливане

Во вторник, 23 июня, в Вашингтоне начинаются прямые переговоры между дипломатическими и военными делегациями Израиля и Ливана при посредничестве США. Израиль и Ливан будут представлены своими послами в Вашингтоне, в то время как советник госдепартамента Дэн Холлер и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Дэн Зиммерман будут представлять США.

Консультации откроются совместным политико-военным заседанием.

Главной задачей встреч, курируемых госсекретарем Марко Рубио, является продвижение плана поэтапного вывода сил ЦАХАЛа из ряда районов на юге Ливана в обмен на развертывание там подразделений регулярной ливанской армии. Предполагается, что это должно предотвратить восстановление военной инфраструктуры "Хизбаллы" у израильских границ.

По данным источников издания Axios, правительство Израиля опасается, что новые соглашения, достигнутые администрацией Трампа на переговорах в Швейцарии, легитимизируют долгосрочное присутствие Ирана в Ливане и существенно ограничат свободу действий ЦАХАЛа.

Особое возмущение израильской стороны вызывает создание "Комитета высокого уровня" для контроля над прекращением огня в Ливане. В состав этой группы помимо Ливана, США, Пакистана и Катара, был официально включен Иран, при этом сам Израиль в ней напрямую не участвует.

Источники сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "находится в крайне взвинченном состоянии" из-за "ливанского пункта" в сделке Трампа с Ираном, поскольку военные успехи на северном фронте имеют решающее значение для его внутриполитических позиций в преддверии октябрьских выборов. Нетаниягу даже задействовал своего бывшего доверенного советника Рона Дермера для экстренных контактов с окружением Трампа. Итогом этого давления стало жесткое заявление Трампа в соцсетях с угрозами в адрес Ирана, однако общая тенденция Вашингтона – идти на уступки Тегерану в Ливане – пока остается неизменной.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что его указание и указание министра обороны для ЦАХАЛа остаются прежними: "Военнослужащие на юге Ливана обладают полной свободой действий для устранения любой прямой угрозы как для самих солдат, так и для жителей севера Израиля". По словам премьера, "у ЦАХАЛа нет никаких ограничений на этот счет".

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль будет оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей севера страны и всех граждан Израиля. Заявление было сделано на фоне проходящих в Швейцарии переговоров между Вашингтоном и Тегераном, на которых среди прочего обсуждается война с "Хизбаллой" и боевые действия Израиля в Ливане.