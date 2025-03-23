Вашингтон объявил о ликвидации в Йемене "главного ракетчика" хуситов

ВС США уничтожили лидеров йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удары по штаб-квартирам хуситов, оружейным заводам, а также уничтожили "главного ракетчика". Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Мы устранили лидеров хуситов, в том числе главного ракетчика, нанесли удар по штаб-квартирам, узлам связи, заводам по производству вооружений и по некоторым объектам по производству беспилотников", – заявил Уолтц в интервью телеканалу CBS News.

При этом представитель администрации Трампа не назвал имен ликвидированных лидеров хуситов и не предоставил подробностей операции.