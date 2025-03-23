Хуситы снова заявили, что "успешно" атаковали аэропорт "Бен-Гурион"

Руководство йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) объявило: "Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном Яффо (Тель-Авиве) гиперзвуковой баллистической ракетой "Фалястин-2"".

В заявлении хуситов утверждается, что атака была успешной. При этом сказано, что авиасообщение в "Бен-Гурионе" после обстрела было прервано более чем на полчаса.

Как и в прошлых случаях за последнюю неделю, в результате обстрелов из Йемена на территории Израиля никакого ущерба не было. Хуситы не впервые заявляют об ударе по "Бен-Гуриону", хотя израильские ПРО перехватывают их баллистические ракеты за пределами воздушного пространства Израиля.

После обстрела утром 23 марта примерно на 20 минут были приостановлены вылеты из аэропорта "Бен-Гурион" и прием авиарейсов.

Также хуситы утверждают, что нанесли очередной удар по авианосной группе USS Harry Truman в Красном море с применением ракет и беспилотников. Центральное командование армии США (Centcom) об ущербе не сообщало.