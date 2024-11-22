Участники переговоров по соглашению между Израилем и "Хизбаллой" заявили об "осторожном оптимизме"

Американские, израильские и ливанские официальные лица, участвующие в переговорах по соглашению об урегулировании между Израилем и "Хизбаллой", заявили, что выдвигаемые сторонами условия "начинают обретать форму". Об этом сообщает газета The New York Times.

"Нам еще предстоит проработать ключевые детали, – утверждают источники, – но есть основания для "осторожного оптимизма".

Источники предупредили, что разногласия между сторонами могут возникнуть, когда речь пойдет о гарантиях, связанных с выполнением соглашения и его соблюдением.

В нынешнем варианте соглашение предусматривает 60 дней, в течение которых Израиль уйдет из южного Ливана, в то время как "Хизбалла" отодвинется к северу от реки Литани.