ШАБАК: теракт-самоубийство в Тель-Авиве был спланирован штабом ХАМАСа в Турции

Полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное заявление о завершении расследования теракта-самоубийства в Тель-Авиве 18 августа 2024 года. Следствие утверждает: теракт был подготовлен штабом ХАМАСа в Турции.

Как сообщалось ранее, исполнителем теракта был Джафар Муна, проживавший в Шхеме. 18 августа он взорвался на улице Лехи в Тель-Авиве, не дойдя до места, где должен был совершить теракт. Установлено, что Джафар Муна был боевиком ХАМАСа.

В ходе расследования в Шхеме нашли еще две бомбы (каждая массой около 4 кг), готовые к применению – для совершения терактов в Израиле. Также были конфискованы 111 тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.

Задержаны восемь сообщников террориста, которым 15 октября будут предъявлены обвинения.

Раскрыта инфраструктура ХАМАСа в Шхеме, которая управлялась штабом в Турции. Следствием установлено, что боевики в Шхеме поддерживали связь с Абадой Билалем – высокопоставленным представителем ХАМАСа. Один из террористов несколько раз ездил в Турцию, где получал деньги на закупку взрывчатых веществ и инструкции по сборке взрывных устройств.