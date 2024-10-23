Теракт в Turkish Aerospace Industries в Анкаре, есть погибшие

По предварительным данным, на предприятии Turkish Aerospace Industries (концерн "Турецкая аэрокосмическая индустрия", или TUSAS) в Анкаре произошел теракт-самоубийство, был слышен взрыв, после которого началась продолжительная стрельба. Турецкие власти сообщили, что в результате теракта есть погибшие.

По неподтвержденным данным, трое вооруженных боевиков пытались штурмовать здание TUSAS, на месте вспыхнула перестрелка, в ходе которой прогремел взрыв. По данным некоторых СМИ, взрыв стал следствием теракта-самоубийства.

Как сообщает TurkiyeToday, теракт произошел у въезда на территорию концерна Turkish Aerospace Industries в Анкаре: вначале взорвалась бомба в коммерческом такси у въезда на объект, вслед за ней сразу началась перестрелка.

Есть сообщения, что во время перестрелки один или двое нападавших привели в действие "пояса смертников". Некоторые СМИ сообщают, что террористам удалось прорваться в здание и захватить заложников, и что идет перестрелка со службами безопасности.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер"), что речь идет о террористической атаке, в результате которой есть погибшие и раненые.

Информация уточняется.