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Ближний Восток

На фоне ожидания удара Израиля турецкие авиакомпании отменили рейсы в Иран

время публикации: 23 октября 2024 г., 05:00 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 05:43
На фоне ожидания удара Израиля турецкие авиакомпании отменили рейсы в Иран
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили все рейсы в Иран и из Ирана из-за опасений ответного удара Израиля, передает РИА Новости.

На сайтах обеих авиакомпаний невозможно приобрести авиабилеты на даты раньше 1 ноября.

Ранее в октябре компании Pegasus и Turkish Airlines отменяли на определенные периоды рейсы в Иран, Ливан и ряд других ближневосточных стран на фоне напряженности в регионе.

Ближний Восток
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