На фоне ожидания удара Израиля турецкие авиакомпании отменили рейсы в Иран
время публикации: 23 октября 2024 г., 05:00 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 05:43
Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили все рейсы в Иран и из Ирана из-за опасений ответного удара Израиля, передает РИА Новости.
На сайтах обеих авиакомпаний невозможно приобрести авиабилеты на даты раньше 1 ноября.
Ранее в октябре компании Pegasus и Turkish Airlines отменяли на определенные периоды рейсы в Иран, Ливан и ряд других ближневосточных стран на фоне напряженности в регионе.