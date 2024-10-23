На фоне ожидания удара Израиля турецкие авиакомпании отменили рейсы в Иран

Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили все рейсы в Иран и из Ирана из-за опасений ответного удара Израиля, передает РИА Новости.

На сайтах обеих авиакомпаний невозможно приобрести авиабилеты на даты раньше 1 ноября.

Ранее в октябре компании Pegasus и Turkish Airlines отменяли на определенные периоды рейсы в Иран, Ливан и ряд других ближневосточных стран на фоне напряженности в регионе.