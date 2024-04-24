Опасаясь удара со стороны Израиля, Иран вывел своих военных из южной Сирии

Иран сокращает свое военное присутствие в Сирии после серии атак, ответственность за которые возлагается на Израиль. Об этом сообщает в среду, 24 апреля, информационное агентство AFP со ссылкой на информированный источник, близкий к "Хизбалле". По словам этого источника, Иран оказывает сирийским правительственным силам поддержку уже более десяти лет, но серия ликвидаций высокопоставленных иранских военных привела к изменению присутствия иранских специалистов в Сирии.

Источник утверждает, что Иран вывел своих военных из южной Сирии, включая провинции Кунейтра и Дараа, примыкающие к Голанским высотам, однако иранцы по-прежнему остаются в других частях страны. Отмечается, что вывод иранских военных был начат после удара по Дамаску 21 января, в результате которого были убиты пятеро советников иранского "Корпуса стражей исламской революции", включая командира подразделения "Аль-Кудс". Ответственность за эту операцию Иран возлагает на Израиль.

После этого по иранским целям в Сирии были нанесены еще несколько серьезных ударов, включая атаку иранского консульства в Дамаске 1 апреля: тогда были убиты шестеро иранцев, в том числе командующий подразделением "Аль-Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди, в прошлом командовавший ВВС КСИР. В качестве ответа на эту атаку 14 апреля Иран осуществил беспрецедентную атаку на Израиль.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что иранские военные были выведены из юга Сирии и из Дамаска, и их место заняли спонсируемые Ираном ливанские и иракские боевики. При этом центр сообщает, что в Сирии остаются до 3000 иранских военнослужащих, которых поддерживают десятки тысяч обученных Ираном боевиков из Ливана, Ирака и Афганистана.