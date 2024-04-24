Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа впервые применили в южном Ливане противобункерные бомбы

Ливанские СМИ передают, что, по всей видимости, впервые с начала войны, 24 апреля ВВС ЦАХАЛа при нанесении удара по цели в Айта аш-Шааб, в южном Ливане, применили противобункерные авиабомбы.

Данный вывод был сделан на основании анализа любительских видеозаписей, сделанных свидетелями атаки.

Официально эта информация пока не подтверждена ни ЦАХАЛом, ни "Хизбаллой".

Отметим, что многие инфраструктурные объекты "Хизбаллы" в южном Ливане находятся под землей, и применение противобункерных авиабомб логично.