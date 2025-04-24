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Ближний Восток

Президент Сирии заявил о готовности Дамаска присоединиться к "Авраамским соглашениям"

США
Сирия
Израиль
время публикации: 24 апреля 2025 г., 23:36 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 23:43
Президент Сирии заявил о готовности Дамаска присоединиться к "Авраамским соглашениям"
AP Photo/Francisco Seco, File

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил конгрессмену Кори Миллсу, что Сирия готова присоединиться к "Авраамским соглашениям" – на правильных условиях.

Кори Миллс сообщил агентству Bloomberg, что сирийский лидер передал соответствующее письмо для президента США Дональда Трампа, которое конгрессмен вскоре передаст.

Миллс рассказал, что его встреча с Ахмадом аш-Шараа длилась полтора часа, и в ходе этой встречи он изложил требования Трампа для снятия санкций против Дамаска: речь идет об уничтожении всего оставшегося от режима Асада химического оружия и о борьбе с иностранными террористическими группировками в пределах сирийских границ.

Ближний Восток
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