Президент Сирии заявил о готовности Дамаска присоединиться к "Авраамским соглашениям"

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил конгрессмену Кори Миллсу, что Сирия готова присоединиться к "Авраамским соглашениям" – на правильных условиях.

Кори Миллс сообщил агентству Bloomberg, что сирийский лидер передал соответствующее письмо для президента США Дональда Трампа, которое конгрессмен вскоре передаст.

Миллс рассказал, что его встреча с Ахмадом аш-Шараа длилась полтора часа, и в ходе этой встречи он изложил требования Трампа для снятия санкций против Дамаска: речь идет об уничтожении всего оставшегося от режима Асада химического оружия и о борьбе с иностранными террористическими группировками в пределах сирийских границ.