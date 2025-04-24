Axios: Иран предложил США заключить промежуточное ядерное соглашение

Как сообщает сайт Axios, в ходе прошедшего 19 апреля второго раунда переговоров по иранской ядерной тематике министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи спросил у главы американской делегации Стивена Виткоффа, будут ли США заинтересованы в достижении промежуточного соглашения.

Согласно автору материала Бараку Равиду, иранская сторона заявляет, что требование президента США Дональда Трампа о достижении соглашения в двухмесячный срок может оказаться нереалистичным, если учесть техническую сложность любого договора о ядерных разработках.

Как сообщили источники, на данном этапе Виткофф отверг это предложение, предложив сосредоточиться на достижении постоянного соглашения в установленные Трампом временные рамки. При этом он признал: если выяснится, что сторонам необходимо дополнительное время, к вопросу можно будет вернуться.

Напомним: США не исключают возможности военного решения проблемы иранских ядерных разработок, однако называют дипломатическое решение предпочтительным. При этом США продолжают переброску сил в район Индийского океана.

Иранская миссия в ООН заявила, что публикация Равида не соответствует истине, государственный департамент США от комментария воздержался.