x
24 августа 2025
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2025
|
24 августа 2025
|
последняя новость: 23:36
24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Минздрав хуситов: в результате атаки Израиля погибли четверо и 67 были ранены

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 24 августа 2025 г., 23:36 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 23:36
Минздрав хуситов: в результате атаки Израиля погибли четверо и 67 были ранены
арабский сегмент соцсети Х

Министерство здравоохранения хуситов сообщило, что в результате израильских ударов по Сане погибли четыре человека и 67 были ранены.

Израильские боевые самолеты нанесли в воскресенье, 24 августа, серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Операция, получившая название "Неве Цедек" – "Обитель Справедливости".

ЦАХАЛ сообщил, что была атакована военная инфраструктура хуситов в районе столицы Йемена. Целями атаки были: военный комплекс, в котором находится президентский дворец, электростанции "Асар" и "Хазиз", а также топливный резервуар: все эти объекты использовались для военной деятельности хуситов. Удары были нанесены в связи с повторными атаками хуситов против Государства Израиль и его граждан, включая запуски ракет "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов в направлении Израиля.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

688-й день войны: удары в Газе, Ливане и Йемене, операции в Сирии, Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

Нетаниягу об атаке ЦАХАЛа по хуситам в Йемене: "Весь регион наблюдает за нами"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

ЦАХАЛ: в пятницу хуситы впервые запустили ракету с разделяющейся боевой частью
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 августа 2025

"Аль-Масира": в результате удара ЦАХАЛа по топливной станции в Сане есть убитые