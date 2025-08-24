x
24 августа 2025
|
последняя новость: 19:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2025
|
24 августа 2025
|
последняя новость: 19:02
24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в прошлую пятницу хуситы впервые запустили ракету с разделяющейся боевой частью

Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 24 августа 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 19:07
ЦАХАЛ: в прошлую пятницу хуситы впервые запустили ракету с разделяющейся боевой частью
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг, 24 августа, ЦАХАЛ опубликовал данные предварительного расследования, проведенное военно-воздушными силами, относительно перехваты ракеты хуситов в пятницу, 22 августа.

Израильские военные говорят о том, что хуситы впервые запустили в сторону Израиля ракету с разделяющейся боевой частью. Речь идет о ракете, боеголовка которой отделяется в воздухе и распадается на несколько частей подобно кассетному боеприпасу.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа уточняется: "Неудача при перехвате расследуется, и она никак не связана с типом запущенной ракеты. Системы противовоздушной обороны Израиля, особенно высшего эшелона, способны перехватывать ракеты подобного типа, что они успешно делали раньше".

Согласно источникам в армии, ракета, запущенная хуситами, содержала боеголовку с 22 зарядами, которые взрывались по мере падения на земле. Это ракета того же типа, что и те, которые запускались Ираном в июне.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

688-й день войны: удары в Газе, Ливане и Йемене, операции в Сирии, Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

ЦАХАЛ сообщает подробности авиаударов по хуситам в Йемене: атакован президентский комплекс
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 августа 2025

ВВС Израиля нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, атакованы склады оружия
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2025

Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена