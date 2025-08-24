ЦАХАЛ: в прошлую пятницу хуситы впервые запустили ракету с разделяющейся боевой частью

В четверг, 24 августа, ЦАХАЛ опубликовал данные предварительного расследования, проведенное военно-воздушными силами, относительно перехваты ракеты хуситов в пятницу, 22 августа.

Израильские военные говорят о том, что хуситы впервые запустили в сторону Израиля ракету с разделяющейся боевой частью. Речь идет о ракете, боеголовка которой отделяется в воздухе и распадается на несколько частей подобно кассетному боеприпасу.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа уточняется: "Неудача при перехвате расследуется, и она никак не связана с типом запущенной ракеты. Системы противовоздушной обороны Израиля, особенно высшего эшелона, способны перехватывать ракеты подобного типа, что они успешно делали раньше".

Согласно источникам в армии, ракета, запущенная хуситами, содержала боеголовку с 22 зарядами, которые взрывались по мере падения на земле. Это ракета того же типа, что и те, которые запускались Ираном в июне.