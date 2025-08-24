x
24 августа 2025
Ближний Восток

"Аль-Масира": в результате удара ЦАХАЛа по топливной станции в Сане есть убитые

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 24 августа 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 17:43
"Аль-Масира": в результате удара ЦАХАЛа по топливной станции в Сане есть убитые
арабский сегмент соцсети Х

Йеменский телеканал "Аль-Масира", связанный с террористической организацией "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в результате авиудара ЦАХАЛа по топливной станции в Сане погибли два человека и пятеро получили ранения.

Корреспондент телеканала уточнил, что данные о погибших и раненых носят предварительный характер: на месте продолжается тушение пожара, и число жертв может возрасти.

Израильские боевые самолеты нанесли в воскресенье, 24 августа, серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Операция, получившая название "Неве Цедек" – "Обитель Справедливости".

ЦАХАЛ сообщил, что была атакована военная инфраструктура хуситов в районе столицы Йемена. Целями атаки были: военный комплекс, в котором находится президентский дворец, электростанции "Асар" и "Хазиз", а также топливный резервуар: все эти объекты использовались для военной деятельности хуситов. Удары были нанесены в связи с повторными атаками хуситов против Государства Израиль и его граждан, включая запуски ракет "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов в направлении Израиля.

Ближний Восток
