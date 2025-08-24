Нетаниягу об атаке ЦАХАЛа по хуситам в Йемене: "Весь регион наблюдает за нами"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац и командующий Генштабом ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир из бункера базы Генштаба Кирия наблюдали за ходом операции против объектов террористической инфраструктуры хуситов в Йемене.

"ВВС Израиля вновь сегодня нанесли удар по стратегическим целям в Йемене, был атакован президентский дворец в центре йеменской столицы Саны, была атакована городская электростанция, топливные хранилища, которые поставляют на нее горючее", – заявил премьер в ходе своего выступления в Кирие.

"Террористический режим хуситов самым болезненным способом осознает, что он дорого заплатит – и дорого платит – за агрессию в отношении Государства Израиль, – продолжил Нетаниягу. – Я хочу поблагодарить главу Генштаба, командующего ВВС и наших пилотов за идеальное проведение операции. Все наши самолеты благополучно вернулись домой".

"Тот, кто атакует нас – будет атакован нами, тот, кто планирует атаковать нас – будет атакован нами, и я полагаю, что весь наш регион наблюдает и многое узнает о границах наших возможностей и о нашей непреклонности", – завершил глава правительства.

Министр обороны, в свою очередь, сообщил, что ЦАХАЛ уничтожил президентский дворец хуситов в Йемене и атаковал топливные хранилища и электростанции террористического режима. "Мы продолжаем действовать с целью воздушной и морской блокады, нанося удары по объектам инфраструктуры, используемым для распространения хуситского террора, – отметил Исраэль Кац. – За каждую ракету, запущенную в сторону Израиля, хуситы заплатят с огромными процентами".